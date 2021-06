I musicisti a bordo di un bus turistico hanno portato le loro note tra piazze e spiagge

Concerto per le strade di Rio de Janeiro: gli artisti dell’orchestra Maré do Amanhã hanno suonato a bordo di un bus turistico un repertorio che va dalla musica popolare a quella classica portando le loro note sulle spiagge iconiche del Brasile come Copacabana, Ipanema e Leblon. In Brasile i teatri sono ancora chiusi a causa della pandemia e delle restrizioni. Per questo il fondatore ha pensato di “portare la musica dove sono le persone”.

