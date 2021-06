Evacuati cittadini e lavoratori ma non risultano feriti

(LaPresse) Un’esplosione nelle prime ore di venerdì in una fabbrica militare nella Serbia centrale ha costretto all‘evacuazione dei lavoratori e dei cittadini che vivevano nelle vicinanze. Non risultano però feriti. La deflagrazione, nel deposito di munizioni Sloboda a Cacak, a circa 140 chilometri (87 miglia) a sud di Belgrado, ha innescato un enorme incendio che ha illuminato il cielo notturno sopra la città.

La polizia ha sigillato l’area e ha ordinato alle persone che vivono vicino alla fabbrica di lasciare le loro case. Non è ancora chiara la causa dell’esplosione.

