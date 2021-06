Gli studenti si riuniscono intorno alla statua iconica in memoria della violenta repressione

(LaPresse) Gli studenti dell’università di Hong Kong hanno rispettato un minuto di silenzio di fronte al Pilastro della Vergogna, una statua che commemora i morti di piazza Tienanmen in Cina 32 anni fa. Per anni la Cina ha cercato di evitare ogni discussione sulle proteste pro democrazia e degli studenti di quei giorni e sulla violenta repressione della notte tra il 3 e il 4 giugno 1989. Ogni anno a Hong Kong gli studenti si riuniscono per ripulire la statua e lasciare dei fiori alla base. Il numero di vittime non è noto ma si parla di centinaia, se non migliaia di persone.

