Le autorità hanno imposto il divieto di pesca per 80 km lungo la costa

Una nave carica di sostanze chimiche è affondata al largo della costa dello Sri Lanka, si teme il disastro ambientale. La X-Press Pearl, registrata a Singapore, si è incendiata tempo fa e le fiamme hanno continuato a bruciare per due settimane, prima che fossero spente in settimana. Il rovesciamento delle sostanze causarebbe gravi danni ambientali. Come misura precauzionale, le autorità hanno imposto un divieto di pesca lungo 80 chilometri di costa.

