I limiti alla natalità erano stati imposti nel 1980

La Cina consentirà a tutte le coppie di avere un terzo figlio nel tentativo di arrestare il calo del tasso di natalità e l’invecchiamento della popolazione, ritenuti rischi per le prospettive economiche a lungo termine del paese. L’annuncio segue i dati del censimento dai quali è emerso che la popolazione in età lavorativa in Cina si è ridotta nell’ultimo decennio, mentre il numero di persone di età superiore ai 65 anni è aumentato, Il partito comunista cinese aveva imposto limiti di natalità dal 1980.

