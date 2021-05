Le autorità locali l'evacuazione di 10 quartieri per timore di una nuova eruzione

(LaPresse) Decine di migliaia di persone in fuga dalla città di Goma nella Repubblica Democratica del Congo orientale per paura di un’altra eruzione del vulcano Nyiragongo. Il governatore militare della provincia del Nord Kivu ha ordinato l’evacuazione di 10 dei 18 quartieri, dicendo che un’ulteriore esplosione del cratere potrebbe verificarsi in qualsiasi momento. L’ultima eruzione del vulcano, pochi giorni fa, ha distrutto più di 500 case e provocando la morte di oltre 32 persone

