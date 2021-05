Condivise su Twitter dal fondatore Oscar Camps: anche una donna tra i cadaveri di migranti abbandonati da tre giorni

Corpi morti di bambini e di una donna sulla spiaggia libica: sono le immagini shock di migranti morti pubblicate da Oscar Camps, fondatore della ong Open Arms, su Twitter. I corpi sono di un neonato col viso schiacciato sulla sabbia, di un bimbo a braccia spalancate e di una donna. “Sono ancora sotto shock per l’orrore della situazione, bambini piccoli e donne che avevano solo sogni e ambizioni di vita – scrive – Sono stati abbandonati su una spiaggia, Zuwara in Libia per più di 3 giorni. A nessuno importa di loro” ha scritto Camps sui social denunciando l’orrore.

Todavía estoy en shock por el horror de la situación, niños pequeños y mujeres que solo tenían sueños y ambiciones por vivir. Llevan más de 3 días abandonados en una playa de #Zuwara #Libia. No le importan a nadie. #CadaVidaCuenta pic.twitter.com/yAXmKWOqgI — Oscar Camps (@campsoscar) May 24, 2021

