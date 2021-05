Tenterà di rafforzare il cessate il fuoco raggiunto dopo 11 giorni di conflitto

(LaPresse) – Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, è arrivato in Israele: tenterà rafforzare il cessate il fuoco raggiunto tra israeliani e palestinesi dopo 11 giorni di conflitto. Ieri il dipartimento di Stato ha fatto sapere che Blinken visiterà Gerusalemme, Ramallah, Il Cairo e Amman, da oggi al 27 maggio. Secondo il programma, nella città contesa incontrerà il presidente israeliano Reuven Rivlin, il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro degli Esteri Gabi Ashkenazi e altri alti funzionari israeliani. A Ramallah incontrerà il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas, il primo ministro Mohammad Shtayyeh e altri alti funzionari dell’Autorità palestinese. Si recherà quindi al Cairo per incontrare il presidente Abdel Fattah Al Sisi e il ministro degli Esteri Sameh Shoukry. Concluderà il suo viaggio con una sosta ad Amman per incontrare il Re Abdullah II di Giordania e il vice primo ministro e ministro degli Esteri Ayman Safadi.

