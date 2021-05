La deflagrazione a a Chaman nella provincia sud-occidentale del Baluchistan

(LaPresse) Sei persone sono rimaste uccise e molte altre sono state ferite dall’esplosione di una bomba, posizionata sul ciglio della strada, durante una manifestazione pro-palestinesi a Chaman nella provincia sud-occidentale del Baluchistan, in Pakistan. L’ordigno è esploso al passaggio di un veicolo sul quale viaggiava Abdul Qadir, leader locale di una fazione del partito islamista Jamiat Ulema-e-Islam. Lo riferiscono la polizia, tramite il capo della polizia locale Abdul Bashir, e un portavoce del governo del Baluchistan, Liaquat Shahwani, che ha condannato l’episodio su Twitter. La deflagrazione è avvenuta in un momento in cui i pakistani di tutto il Paese si stavano radunando per manifestazioni anti-israeliane. Il Pakistan è tra i pochi Paesi a non avere legami diplomatici con Israele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata