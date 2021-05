Arancha Gonzalez Laya convoca l'ambasciatrice marocchina

Si alza la tensione tra la Spagna e il Marocco dopo l’ingresso nell’enclave spagnola di Ceuta di oltre 8mila migranti. Nelle ultime ore la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya ha convocato l’ambasciatrice marocchina in Spagna per esprimerle il disgusto e il rifiuto del governo di Madrid per il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. La ministra spagnola ha poi ricordato che il controllo del confine “è una responsabilità condivisa tra i due Paesi”.

