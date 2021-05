Gli irregolari sono giunti a nuoto o con mezzi di fortuna nell'enclave spagnola in Marocco

(LaPresse) Circa cinquemila migranti sono riusciti in un solo giorno a raggiungere Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco. Secondo il quotidiano El Pais, che cita fonti governative, 1500 potrebbero essere minorenni. Gran parte degli arrivi si sono concentrati tra le 16.30 e le 19 di lunedì. I migranti sono arrivati a nuoto o con mezzi di fortuna dalla vicina città di Fnideq, l’antica Castillejos, costeggiando un frangiflutti che segna il confine tra i due Paesi. Ci sarebbe anche una vittima tra i migranti. Si tratta del maggior numero di arrivi di migranti irregolari a Ceuta in un solo giorno. Nel video, verificato da Associated Presse, si vede una lunga fila di giovani uomini in coda davanti a un capannone gestito dalla Croce Rossa locale, in attesa di essere registrati dagli ufficiali della Guardia Civil spagnola.

