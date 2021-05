Pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell: segue la nave Usa Omaha prima di sparire

(LaPresse) – Autentico il video, postato sui social dal documentarista Jeremy Corbell, nel quale un oggetto volante segue la Uss Omaha per poi inabissarsi. La conferma arriva dal Pentagono in merito al filmato ripreso dalla nave militare americana in cui un Uap, un “Unidentified Aerial Phenomenon”, vola sopra l’oceano, e dopo alcune evoluzioni si immerge di colpo. “Posso confermare che il video è stato girato a bordo della USS Omaha”, ha sottolineato la portavoce del Pentagono Susan Gough al sito The Debrief.

