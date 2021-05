Ucciso comandante Jihad islamica. Blinken: "Diplomazia per fermare violenze e arrivare a tregua"

Altra notte di conflitto tra Israele e la Striscia di Gaza: gli aerei da guerra israeliani hanno attaccato nella notte Gaza con un’altra serie di pesanti bombardamenti aerei. I raid sono proseguiti anche la mattina: secondo le forze militari israeliane sono stati distrutti 15 chilometri di tunnel usati da Hamas e le case di nove presunti comandanti. I residenti di Gaza hanno descritto gli attacchi come i più pesanti dall’inizio della guerra, più potenti dell’ondata di razzi che ieri ha provocato 42 morti e raso al suolo tre edifici. Le autorità sanitarie di Gaza hanno comunicato che sono 198 i morti dall’inizio del conflitto.



Blinken: “Usa preoccupati. Lavoriamo per cessate il fuoco. Proteggere i civili”

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken, in visita ufficiale in Danimarca, ha esortato “israeliani e palestinesi a proteggere i civili”, sottolineando come lo Stato ebraico, in quanto “democratico, abbia maggiori responsabilità” e ha chiesto “lo stop di lanci di razzi da Gaza” . “Gli Stati Uniti restano molto preoccupati dalla crescente violenza, con centinaia di persone uccise o ferite, compresi bambini”, ha aggiunto il numero uno della diplomazia di Washington. “Siamo allarmati anche da come giornalisti e personale sanitario siano messi a rischio”, ha proseguito Blinken. “Continueremo a mettere in campo sforzi diplomatici per mettere fine a questo ciclo di violenza. Siamo pronti a fornire supporto se le parti vogliono un cessate il fuoco“, ha affermato ancora il segretario di Stato americano.

Ashdod, otto feriti per razzo da Gaza

Il Magen David (il corrispettivo israeliano della Croce Rossa) ha fatto sapere che otto persone sono rimaste ferite, in modo non grave, da un razzo lanciato da Gaza ad Ashdod, in Israele. Colpiti alcuni appartamenti.

Breaking: from the most recent barrage of rockets on Israel’s south, a rocket hit a building directly in Ashdod. Initial reports of 3 wounded lightly from broken glass and an additional 5 suffering from stress symptoms. pic.twitter.com/hVvc2TW1o4 — Magen David Adom (@Mdais) May 17, 2021

Erdogan al Papa: “Impegno comune per fermare il massacro dei palestinesi”

Il presidente turco Recep Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il Papa sul conflitto in corso in Medio Oriente nel quale ha chiesto un impegno comune di “musulmani, cristiani e dell’umanità intera per fermare il massacro in atto contro i palestinesi”. Lo ha fatto sapere la presidenza della Turchia.

Israele uccide un capo militare della Jihad islamica

L’esercito israeliano ha ucciso in un raid a Gaza,Hassam Abu Harbid, uno dei comandanti della Jihad Islamica, il gruppo militante attivo nella Striscia. Lo riportano diversi media israeliani.

Un’ auto attacca i soldati israeliani in Cisgiordania. Sirene nel sud

Un auto ha tentato di investire un gruppo di soldati israeliani a Huwara, in Cisgiordania. Il conducente è stato neutralizzato e arrestato: non ci sono feriti. In mattinata le sirene di allarme hanno suonato nell’area di Eshkol, nel sud di Israele. Agli abitanti è stato chiesto di stare nei rifugi. Colpito da un razzo un allevamento di polli.

