Nel blitz notturno sequestrate anche armi e molotov

(LaPresse) La polizia israeliana ha arrestato 15 persone sospettate di essere coinvolte nelle recenti violenze nella città di Lod. Secondo le dichiarazioni della polizia israeliana, sarebbero state sequestrate anche armi, molotov e fuochi d’artificio. I violenti scontri tra arabi ed ebrei a Gerusalemme e in altre città in Israele hanno aggiunto instabilità al conflitto. A Gaza sono state uccise almeno 130 persone, di cui 31 bambini e 20 donne; in Israele sono state uccise sette persone, tra cui un bambino di sei anni e un soldato.

