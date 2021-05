Il ministro degli Esteri alla Farnesina dopo l'incontro con il collega tedesco Heiko Maas

(LaPresse) “Condanniamo con fermezza i lanci di razzi da Gaza, che nella serata di ieri e nel corso della notte hanno colpito anche Tel Aviv e le zone limitrofe. Voglio dirlo con grande chiarezza: il lancio indiscriminato di razzi è inaccettabile in ogni circostanza e deve pertanto cessare”. Così il ministro degli Esteri in conferenza stampa al termine dell’incontro alla Farnesina con il suo omologo tedesco Heiko Maas. “L’Italia ribadisce profonda preoccupazione per la spirale di attacchi e violenze che si sta generando nei Territori occupati palestinesi e in Israele ed esprime cordoglio per tutte le vittime e solidarietà alle loro famiglie. Adesso è prioritario evitare la perdita di ulteriori vite umane e per questo chiediamo con forza a tutte le parti di intraprendere subito misure di de-escalation e di attenersi alla massima moderazione”, aggiunge Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata