Protesta a pochi passi da Downing Street. In piazza anche filo-israeliani

Scontri e tafferugli, a Londra, tra polizia e manifestanti filo-palestinesi durante una manifestazione che chiedeva la fine dell’azione militare israeliana a Gaza. La protesta, scoppiata vicino a Downing Street, è stata organizzata dalla Coalizione Stop The War, dalla Palestine Solidarity Campaign e da una serie di altri gruppi filo-palestinesi. Un gran numero di poliziotti è intervenuto per impedire ai sostenitori palestinesi di raggiungere un piccolo gruppo di contro-manifestanti filo-israeliani. I manifestanti filo-israeliani sono stati infine scortati via dalla polizia.

