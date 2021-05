Strage di studentesse, oltre 50 le vittime

“Preghiamo per le vittime dell’attentato terroristico a Kabul, un’azione disumana che ha colpito tante ragazze mentre uscivano da scuola, Dio doni pace all’Afghanistan”. Lo dice Papa Francesco al termine del Regina Caeli in piazza San Pietro. Oltre 50 i morti in una serie di esplosioni sabato a Kabul.

