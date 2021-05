Momenti divertenti nella conferenza stampa del premier Mario Draghi a conclusione del vertice europeo di Porto. “Questo pavone ci accompagna da stamane”, ha detto sorridendo riferendosi al verso di un pavone che ha più volte interrotto la conferenza. “Sente? ha risposto lui”, ha aggiunto Draghi replicando alla domanda di LaPresse. E concludendo l’incontro: “Sentiamo se il pavone dice qualcosa”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

