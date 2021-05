Il premier al vertice di Oporto: "Sul lavoro attenzione a parità di genere e giovani"

Mario Draghi durante il vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai temi sociali detta la sua linea: “In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e in sicurezza aumentando la produzione”. Una posizione che raccolto ampio consenso da parte dei leader e che ha orientato il dibattito nel corso della cena di preparazione al primo vertice informale in presenza per il premier. Il monito di Draghi è rivolto anche a quei Paesi che ancora pongono blocchi alle esportazioni mentre l’Ue esporta l’80% della propria produzione.

Sul tema lavoro il presidente del Consiglio invita a promuovere una più forte parità di genere, rendere strutturale il Fondo Sure, promuovere l’occupazione giovanile e integrare al semestre europeo la dimensione sociale è il messaggio che il premier ha ribadito durante il workshop dedicato al tema del ‘Employment and Jobs’.

