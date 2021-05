Lo Scottish National Party ha incassato il maggior numero dei voti, ma manca la maggioranza assoluta

È la quarta vittoria di fila in Scozia per il partito pro-indipendenza Scottish National Party (Snp) della premier Nicola Sturgeon. Nelle elezioni locali del ‘Super giovedì’ ha incassato il maggior numero dei voti, seppur mancando di poco una maggioranza assoluta. Un risultato che prefigura lo scenario di uno scontro diretto fra la Scozia e Boris Johnson su un secondo referendum sull’indipendenza dal Regno Unito: ora “non c’è alcuna giustificazione democratica per Boris Johnson o per chiunque altro cercasse di bloccare il diritto del popolo scozzese a scegliere il proprio futuro”, ha detto Sturgeon.

Secondo le proiezioni della Bbc, il partito Snp otterrà 63 seggi, cioè due in meno rispetto ai 65 che costituiscono la maggioranza assoluta nel Parlamento scozzese (che consta di 129 seggi). Per Sturgeon, tuttavia, l’assenza della maggioranza assoluta non preclude la possibilità del referendum. Tanto più che anche i Verdi scozzesi, che sostengono proprio il referendum, otterranno seggi. “Sembra che sia oltre ogni dubbio il fatto che ci sarà una maggioranza pro indipendenza al Parlamento scozzese”, ha sottolineato. Stando alle proiezioni, 31 andrebbero ai Tories (numero invariato rispetto all’attuale volto del Parlamento scozzese), 22 al Labour (-2), 9 ai Verdi (che ne guadagnano 3) e 4 ai LibDem (che ne perdono 1).

In Scozia un referendum sull’indipendenza si è già tenuto, nel 2014: allora il 55% degli elettori votò per rimanere nel Regno Unito. Ma l’idea di una nuova consultazione serpeggia dopo la vittoria del sì al referendum sulla Brexit del 2016: in quella occasione, infatti, il 62% degli scozzesi votò per la permanenza in Ue ma dovette rispettare la vittoria del ‘Leave’. Vento in poppa per i nazionalisti scozzesi per rilanciare un referendum sull’addio al Regno Unito.

La posizione di Johnson è netta: un nuovo referendum della Scozia sarebbe “irresponsabile e incauto” nel “contesto attuale”, cioè quello della pandemia, ha scritto sabato sulle colonne del Daily Telegraph. L’ultima parola sul consentire o meno la consultazione spetterà a lui, ma Sturgeon lo ha diffidato dal mettersi di traverso: gli “direi due cose: in primo luogo non sta scegliendo una lotta contro l’Snp, sta scegliendo una lotta contro le volontà democratiche del popolo scozzese. E in secondo luogo, non vincerà”. L’inquilino di Downing Street, tuttavia, è incoraggiato dai risultati di questa tornata di amministrative che, oltre ad assegnargli una vittoria molto simbolica nel nord dell’Inghilterra, espugnando in un voto suppletivo il seggio di Hartlepool che era laburista fin dalla sua creazione nel 1974, gli ha fatto segnare diversi altri progressi nei consigli locali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata