(LaPresse) La protesta dei pescatori francesi arriva nel porto di St. Helier, la più grande città dell’isola di Jersey, nel canale della Manica. Una sessantina i pescherecci che si sono mossi con l’intento di bloccare lo scalo dell’isola britannica, per contestare le nuove regole sulla pesca, modificate in seguito alla Brexit. Il governo di Londra ha inviato sul posto navi della Marina militare e Parigi ha risposto inviando due motovedette. Secondo quanto ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue Vivan Loonela la Gran Bretagna non starebbe rispettando “i punti previsti dall’accordo Ue-Gb”.

