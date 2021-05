L'attore ricevuto in qualità di rappresentante del ministero degli Esteri russo

(LaPresse) Steven Seagal e Nicolas Maduro hanno dato spettacolo facendo una sorta di esibizione di mosse di arti marziali davanti alle telecamere della tv di stato venezuelana. Il presidente del Paese sudamericano, che ha ricevuto in dono una spada da samurai, ha accolto al palazzo presidenziale l’attore e produttore americano, dal 2016 cittadino russo, in qualità di rappresentante speciale del governo di Mosca negli Stati Uniti. L’ospite 68enne, nipote di immigrati ebrei russi, esperto di arti marziali e protagonista di action movie, da tempo cerca di facilitare le relazioni tra Washington e Mosca su questioni umanitarie, scambi culturali e artistici. Un incontro, quello avvenuto a Caracas, voluto dal Cremlino per sostenere pubblicamente il presidente venezuelano, colpito da pensanti sanzioni americane e alle prese con una gravissima crisi economica.

