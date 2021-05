Sale a oltre 20 morti il bilancio delle vittime, almeno 60 persone in ospedale

I telegiornali messicani continuano ad aggiornare il bilancio delle vittime per il tragico incidente che ha visto crollare un ponte sul quale stava passando un treno della metropolitana. Almeno 20 i morti, oltre 60 le persone trasportate in ospedale. Le immagini aree del disastro mostrano il treno quasi accartocciato sul cavalcavia distrutto: “Speriamo che spostando i vagoni non vengano trovate altre vittime” spiegano i giornalisti in televisione, considerando che ci sono ancora persone che risultano disperse.

