Colpite aree presidiate dai militanti del PKK

Aerei da guerra turchi hanno bombardato presunti obiettivi curdi nel nord dell’Iraq, prendendo di mira le aree intorno al villaggio di Kesta, nel governatorato di Dohuk. L’esercito turco ha lanciato una nuova offensiva terrestre e aerea contro i militanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), già bandito, che mantiene basi nel nord dell’Iraq e utilizza il territorio per pianificare attacchi contro la Turchia. Negli ultimi giorni aerei da guerra, elicotteri militari e artiglierie di Ankara hanno effettuato vasti bombardamenti sulle aree dei villaggi di Kesta, Jilki e Herur, nel governatorato di Dohuk, nella regione settentrionale curda dell’Iraq. È la prima incursione turca nella regione da febbraio, quando 13 cittadini turchi, rapiti da ribelli curdi, sono stati trovati morti in un complesso di grotte in un’operazione apparentemente fallita per salvarli.

