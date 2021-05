Più di 200 persone sarebbero state arrestate

Decine di manifestantisono stati arrestati a Istanbul durante le manifestazioni del Primo Maggio che erano state vietate dall’attuale lockdown per contenere il coronavirus. Nella città turca ad alcuni leader sindacali è stato permesso di deporre ghirlande al Monumento della Repubblica in Piazza Taksim, ma a molti altri è stato impedito di raggiungere la piazza, punto focale per le manifestazioni pubbliche. L’Associazione degli avvocati progressisti ha detto che più di 200 persone sono state arrestate.

