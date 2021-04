Così il presidente degli Stati Uniti nel discorso al Congresso

“Dopo aver promesso che avremmo inoculato 100 milioni di vaccini anti COVID-19 in 100 giorni, ne abbiamo fatti oltre 220 milioni”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel discorso al Congresso. “Grazie a tutti per l’aiuto. Stiamo raggruppando, con il tuo aiuto di tutti ogni risorsa federale: in 40.000 farmacie e oltre 700 centri sanitari comunitari è possibile raggiungere i più poveri tra i poveri”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata