Ursula von der Leyen

La presidente della Commissione europea torna sul caso della poltrona mai trovata per lei nel vertice con Erdogan e Michel in Turchia

“Sono la prima donna presidente della Commissione europea, sono la presidente della Commissione europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata in Turchia e non è andata così. Non riesco a trovare giustificazioni per il trattamento nei Trattati e devo concludere che ciò che è successo è successo perché sono una donna”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria del Parlamento europeo. “Una cosa del genere sarebbe successa se avessi portato un abito con una cravatta?”, chiede ancora von der Leyen.

“Mi sono sentita sola e ferita come donna e come europea. Non è una questione che riguarda il protocollo o le disposizioni delle sedie ma riguarda ciò che noi stessi siamo, riguarda i valori all base della nostra Unione e dimostra quanto ancora dobbiamo fare prima che le donne siano trattate su un piede parità sempre e ovunque” ha detto ancora von der Leyen. “Non riesco a trovare giustificazioni per il trattamento” ricevuto in Turchia “nei Trattati e devo concludere che ciò che è successo è successo perché sono una donna”. La presidente della Commissione ha poi aggiunto: “Mi rendo conto che le immagini hanno potuto dare, soprattuto a molte donne, un senso di essere offese collettivamente quindi vorrei confermare pubblicamente un mio impegno completo, totale e assoluto, a sostenere le donne e la parità di genere in tutti i sensi”.

