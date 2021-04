Le forze di sicurezza hanno sparato granate assordanti

(LaPresse) Ancora scontri per le restrizioni imposte durante il Ramadan a Gerusalemme nella notte, tra polizia israeliana e manifestanti palestinesi. La polizia ha sparato granate assordanti per disperdere i manifestanti. L’escalation è iniziata quando la polizia ha posizionato barricate fuori dalla Porta di Damasco della Città Vecchia, dove tradizionalmente i musulmani si riuniscono per godersi la sera dopo il digiuno diurno.

