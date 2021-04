Sicurezza rafforzata e tensione nel mese del Ramadan in città

(LaPresse) – La polizia israeliana ha rafforzato le misure di sicurezza a Gerusalemme venerdì, giorno di preghiera per i musulmani, particolarmente sentito nel mese del Ramadan. La tensione è alta nella capitale dopo gli scontri di giovedì sera tra giovani nazionalisti ebrei e ragazzi palestinesi, andati in scena a Gerusalemme Est. Le violenze sono esplose dopo le aggressioni di alcuni ultraortodossi da parte di ragazzi arabi ma durante tutto la settimana la polizia israeliana è intervenuta per smantellare le barricate erette alla porta di Damasco da dimostranti palestinesi, con scontri tra agenti e i manifestanti.

