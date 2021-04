I militari: "Chazze di carburante nell'area vicina all'ultima immersione"

(LaPresse) Un sottomarino militare risulta disperso in Indonesia. Sono in corso le ricerche da parte delle forze navali indonesiane e si stanno concentrando in un’area a circa 96 chilometri a nord di Bali, vicino alla posizione dove è avvenuta l’ultima immersione, dove sono state trovate, diverse chiazze di carburante. Da mercoledì 21 aprile non si sono persi i contatti con il KRI Nanggala 402: a bordo c’erano 53 persone, impegnate in un addestramento. Alle ricerche partecipano cinque navi della marina e un elicottero, mobilitata anche una nave da ricognizione idro-oceanografica. Il portavoce militare indonesiano Achmad Riad ha incontrato i giornalisti e ha riferito che sono state individuate in mare fuoriuscite di petrolio, in diverse località. Altre navi di soccorso da Singapore e dalla Malesia dovrebbero arrivare entro sabato. Anche Australia, Stati Uniti, Germania, Francia, Australia, Russia, India e Turchia hanno offerto assistenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata