Tra i primi a ricevere il siero quelli over 55

(LaPresse) Le autorità sanitarie di Rio de Janeiro hanno ufficialmente iniziato la campagna vaccinale agli insegnanti, considerati prioritari per poter consentire la riapertura della scuole. Le prime dosi sono state somministrate ai docenti e al personale scolastico over 55 mentre nella prossima settimana toccherà ai più giovani. Daniel Soranz, segretario alla Salute di Rio de Janeiro, ha dichiarato che le “scuole devono seguire tutti i protocolli sanitari per frenare la diffusione del virus, ma la vaccinazione è un fattore fondamentale”.

