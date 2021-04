I lavoratori avevano il compito di distruggere gli esplosivi minerari scaduti

(LaPresse) Almeno nove lavoratori sono rimasti uccisi nel nord della Cina durante un’operazione per distruggere vecchi esplosivi minerari. L’incidente è avvenuto nella provincia di Hebei. I lavoratori avevano il compito di distruggere gli esplosivi minerari scaduti, che possono diventare instabili nel tempo e non sicuri da usare. Sono stati immagazzinati da una società di estrazione del carbone con sede a Pechino. È stata aperta un’indagine per definire la causa dell’incidente, che arriva durante una accelerazione per migliorare la sicurezza nell’industria mineraria cinese, una delle più letali al mondo. Una maggiore supervisione ha ridotto il numero di gravi incidenti mortali, sebbene l’elevata domanda di materie prime, in particolare il carbone, continui a causare problemi di sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata