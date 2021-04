Imbarazzo durante la visita della presidente della Commissione Ue ad Ankara

(LaPresse) Recep Tayyp Erdogan accoglie nel suo studio Ursula Von Der Leyen e Charles Michel ma le sedie disponibili sono solo due così la presidente della Commissione Europea è costretta a sedersi sul divano. Imbarazzo durante la visita ad Ankara della leader Ue e del presidente del Consiglio europeo nella capitale turca martedì 6 aprile. Un episodio, già ribattezzato “Sofàgate”, che ha provocato le proteste di molti politici europei che ritengono irrispettoso il trattamento riservato dal presidente turco a Von Der Leyen, in quanto donna. “Mettiamo le cose in chiaro. Qualcuno dovrebbe vergognarsi a causa della mancanza di un posto adeguato per Ursula von der Leyen nel palazzo di Erdogan. L’Ue ha indicato l’apertura al dialogo, ma siamo fermi sui nostri valori”, scrive su Twitter il gruppo del Ppe al Parlamento europeo. “Le donne meritano lo stesso riconoscimento dei loro colleghi maschi”, ha aggiunto il Ppe. L’episodio è stato commentato anche dal portavoce della numero uno della Commissione Europea. “La presidente era chiaramente sorpresa, come si vede dal video”, ma “ha preferito dare la priorità alla sostanza delle questioni affrontate rispetto al protocollo e alle forme”, ha dichiarato Eric Mamer, portavoce di Ursula von der Leyen nel corso del briefing con la stampa in merito all’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mamer ha precisato che l’incontro è stato organizzato dalle autorità turche, sottolineando che il protocollo per il presidente della Commissione e per quello del Consiglio Ue è identico.

