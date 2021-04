La vincitrice resta ferita durante la premiazione

(LaPresse) Il concorso di bellezza finisce quasi in rissa in Sri Lanka. La vincitrice di “Mrs Sri Lanka World 2020”, Pushpika De Silva, infatti è rimasta lievemente ferita dopo che la detentrice del titolo, le ha tolto con la forza la corona dalla testa sostendo che non poteva vincere in quanto divorziata. Gli organizzatori dello spettacolo, a cui partecipano solo donne sposate, hanno però confermato il giudizio finale, ribadendo che la nuova Miss non ha alle spalle un divorzio. “Le madri single come me che sono rimaste da sole con i loro figli, soffrono molto in Sri Lanka oggi”, ha commentato la vincitrice. “Questa corona non è mia, è loro”, ha aggiunto la modella in lacrime durante una conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata