Si tratta di un islamista francese affiliato di Daech di 18 anni

Sulla base delle informazioni comunicate il 1 aprile dai servizi di intelligence marocchina, i servizi di sicurezza francesi hanno ‘neutralizzato’ un islamista francese affiliato di Daech (acronimo arabo per Stato islamico, ndr) di 18 anni, che organizzava atti terroristici nelle chiese nel sud della Francia. L’operazione è avvenuta a Bezier, nella regione dell’Occitania, il 4 aprile scorso. In effetti, i dati trasmessi agli 007 francesi, legati a possibili atti terroristici pianificati dal 18enne, di concerto con i leader di Daesh, spiegano l’ingente schieramento di forze nell’operazione che ha portato a perquisizioni nella casa dei genitori, vicino a una chiesa: nell’occasione è stato sequestrato diverso materiale sospetto, compresa una sciabola, e alcuni dispositivi esplosivi artigianali come bottiglie incendiarie .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata