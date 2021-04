Russia, l'oppositore anti-Putin secondo il suo dottore ha febbre e tosse

(LaPresse) Due medici dell’Alleanza dei medici della Russia sono andati davanti alla prigione di Pokrov, dove è rinchiuso Navalny, per chiedere che venga portato in ospedale per essere visitato da un medico indipendente dal carcere. Tra loro anche il suo medico personale Anastasiya Vasilyeva che ha detto: “Dobbiamo portarlo all’ospedale. Potrebbe essere stato contagiato dal coronavirus”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata