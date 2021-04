Decine di dispersi e migliaia di sfollati

L’Indonesia è in ginocchio per le inondazioni causate dalle forti piogge. Almeno 55 persone sono morte, mentre decine sono disperse, secondo quanto comunicato dall’agenzia indonesiana per la gestione dei disastri. Gli sfollati sono migliaia. I soccorsi ostacolati da interruzioni di corrente, strade bloccate coperte di fango e detriti.

