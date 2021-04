Il 61enne conservatore a caccia del suo quarto mandato

I bulgari al voto per eleggere un nuovo parlamento dopo mesi di proteste antigovernative e nel pieno della pandemia da coronavirus. Il voto è visto come un referendum sul primo ministro Boyko Borissov. Il 61enne politico anticonformista ha guidato il suo partito conservatore Gerb per più di un decennio e ora spera di vincere ottenendo il suo quarto mandato. Borissov ha votato nel suo seggio a Banky, nella periferia della capitale Sofia. Alle urne circa 6,7 milioni di elettori.

