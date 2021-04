Dozzine di sub si sono immersi al largo di Islamorada

(LaPresse) Diversi sub si sono immersi nelle acque al largo di Islamorada, nelle Florida Keys, per una caccia pasquale “sottomarina” alle uova. Si tratta di un’iniziativa per raccogliere fondi per i bambini bisognosi dell’arcipelago. Tra i protagonisti anche il capitano Spencer Slate, un sub professionista, che per l’occasione si è immerso con indosso un costume da coniglio, per nascondere le uova dai colori vivaci, che i cacciatori di uova dovranno trovare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata