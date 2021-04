Grazie ai vaccini i cristiani tornano celebrare il Venerdì Santo

(LaPresse) Ancora con mascherine e distanziamento ma i cristiani a Gerusalemme possono tornare a celebrare il Venerdì Santo grazie al successo della campagna vaccinale in Israele. Sono alle spalle le ferree restrizioni che nel 2020 hanno praticamente annullato le cerimonie della Settimana Santa, Quest’anno è aperta la basilica del Santo Sepolcro e in tanti fedeli partecipano alla Via Crucis.

