I piccoli poi salvati dagli agenti della polizia di frontiera statunitensi

Due bambini ecuadoriani di circa 5 anni, due fratelli, abbandonati dai trafficanti di essere umani dopo averli aiutati a scavalcare una barriera alta 4 metri lungo il confine tra Messico e Stati Uniti. Il video è stato pubblicato dalle autorità Usa. Gli agenti della polizia di frontiera statunitense hanno trovato i due fratellini, un maschio e una femmina, e li hanno trasportati in una vicina stazione per un primo esame medico. L’incidente arriva mentre l’amministrazione Biden fatica a trovare lo spazio per ospitare le diverse centinaia di bambini e adolescenti che attraversano il confine ogni giorno. In alcuni casi sono gli stessi genitori che fanno passare la frontiera ai figli da soli sperando che alla fine vengano affidati a parenti.

