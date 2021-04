Nella cattedrale di Parigi non sono ancora terminati i lavori di ristrutturazione dopo l'incendio del 2019

A Notre-Dame si celebra la lavanda dei piedi del Giovedì Santo nonostante la pandemia e nonostante in cattedrale non siano ancora terminati i lavori di ristrutturazione dopo l’incendio del 2019: funzione con caschetto di sicurezza, oltre che a distanza per rispettare le diverse misure di sicurezza, per il vescovo di Parigi Michel Aupetit che ha guidato il rito accompagnato dal rettore della cattedrale di Notre Dame Patrick Chauvet.

