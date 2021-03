Le autorità avevano chiesto ai cittadini di rimanere a casa

(LaPresse) Migliaia di persone hanno affollato le strade di Prayagraj, in India, per celebrare una festa indù ‘Holi’ ballando e cantantando nonostante nel paese siano ancora molto alti i contagi da coronavirus. L’ Holi day segna l’avvento della primavera. Proprio per la diffusione della pandemia, e per il secondo anno consecutivo, le persone sono state invitate a rimanere a casa. Regola che in pochi sembrano aver rispettato.

