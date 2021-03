Il Canale non è ancora stato riaperto completamente

La nave Ever Given è stata pazialmente disincagliata dal Canale di Suez, dove era incastrata da martedì scorso, bloccando il traffico navale. Almeno 367 le navi in attesa nel canale. MarineTraffic.com mostra la nuova posizione della nave cargo, con la prua parzialmente ‘liberata’: non è chiaro però quando il Canale sarà completamente libero e la navigazione riaperta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata