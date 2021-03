La portacontainer galleggia: i dragatori rimuovono il fango e la sabbia intorno al cargo

Gli ingegneri hanno fatto tornare parzialmente a galla la nave Ever Given che da martedì blocca il canale di Suez, dopo essersi incagliata. I rimorchiatori sono in azione per trainare la portacontainer verso i Laghi amari del Canale mentre i dragatori stanno rimuovendo il fango e la sabbia intorno al cargo.

