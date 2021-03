La benedizione sacerdotale per la festività ebraica con misure anti-Covid

A Gerusalemme i fedeli pregano per la benedizione sacerdotale in occasione della Pasqua ebraica, che celebra l’esodo degli Ebrei dall’Egitto per liberarsi dalla schiavitù. Il rito si tiene tre volte all’anno, in occasione di Pesach, Shavuot e Sukkot ed è impartito dai sacerdoti. Per le norme anti-Covid l’accesso è limitato anche se Israele, grazie al successo della campagna vaccinale che ha raggiunto l’80% della popolazione, ha allentato le restrizioni riaprendo ristoranti, teatri, musei e palestre.

