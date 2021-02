New Delhi (India) – 29 ott. (LaPresse/AP) – L'India supera gli 8 milioni di casi di coronavirus con 8.040.203 di contagi (dati Johns Hopkins University) ma con un trend di crescita preoccupante e che avvicina il sub continente agli Usa, a quota 8.856.689 contagi. A preoccupare è soprattutto l'arrivo della stagione dei festival indù e l'inverno. In crescita anche le vittime: secondo il ministero della Salute indiano nelle ultime 24 ore ci sono stati 49.881 contagi e 517 morti, dato che porta il bilancio delle vittime a 120.527. La vita in India sta tornando ai livelli precedenti al virus con la riapertura di negozi, aziende, metropolitana e cinema e il terzo stato più grande del paese, il Bihar, con una popolazione di circa 122 milioni di persone chiamata al voto.

