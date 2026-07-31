Arriva in libreria “Oltre Il Copione” di Costanza Fontani

Molte persone costruiscono per anni un’immagine di sé fondata sulla performance, sul bisogno di approvazione e sul rispetto di modelli imparati nell’infanzia, senza rendersi conto di seguire un copione che non hanno scelto. Quando quei meccanismi smettono di funzionare, emerge spesso un senso di vuoto difficile da spiegare, anche in presenza di risultati concreti e di una vita apparentemente riuscita.

Esce oggi per Bruno Editore “Oltre Il Copione. Come incontrare la parte più vera di sé e iniziare a scegliersi” di Costanza Fontani. Un libro che ripercorre i meccanismi profondi che portano a vivere secondo schemi imparati nell’infanzia, e che propone un percorso per riconoscerli così da imparare ad amare davvero noi stessi.

“Il mio libro parla di consapevolezza, valore personale, presenza di sé, forza interiore e leadership emotiva. È un percorso sincero dentro ciò che ha modellato il modo di agire, reagire, amare e scegliere: abitudini emotive, ruoli appresi, modalità di protezione che un tempo sono state d’aiuto, ma che oggi possono essere lasciate andare”, spiega l’autrice. “Chi lo legge non trova solo la mia storia, ma un luogo in cui ritrovare parti della propria. Non promette soluzioni immediate, ma offre una verità semplice e potente: il cambiamento inizia quando si sceglie di guardarsi dentro”.

Come afferma la stessa Fontani, l’idea di scrivere questo libro è venuta dopo anni di lavoro come psicologa e coach, in cui ha visto quanto spesso le persone vivano intrappolate in dinamiche che non hanno scelto e che non riconoscono più. Strutture emotive e comportamentali nate molto tempo prima che, con il passare degli anni, diventano ruoli rigidi dai quali è difficile, ma non impossibile, uscire.

“Questo libro di Costanza Fontani dimostra che il cambiamento è possibile in qualsiasi momento della vita, ma richiede il coraggio di guardarsi con sincerità, di attraversare ciò che fa male e di assumersi la responsabilità della propria evoluzione” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso riflessioni, esempi e strumenti pratici, accompagna il lettore a riconoscere ciò che lo condiziona, a comprenderlo e a trasformarlo in una nuova possibilità di sé: più autentica, più libera, più scelta”.

“Ho scelto Bruno Editore perché cercavo un partner capace di valorizzare non solo il mio libro, ma anche la visione che lo sostiene” conclude l’autrice. “Nello staff di Giacomo Bruno ho trovato professionalità, precisione, ascolto e una direzione chiara. Il loro approccio orientato alla crescita personale, alla formazione e alla comunicazione strategica si allinea con mia la visione professionale di psicologa e coach, fondata sull’idea che la consapevolezza non è teoria, ma è un atto di scelta che aiuta a cambiare la direzione della vita”.