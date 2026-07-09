Mario Orfeo lascia ‘Repubblica’ e si trasferisce da Leonardo Maria Del Vecchio: sarà direttore editoriale di Qn

Mario Orfeo si è dimesso da direttore di Repubblica e si appresta a diventare il nuovo direttore editoriale di Qn Media. In una nota del gruppo, si legge che Orfeo affiancherà Leonardo Maria Del Vecchio con una funzione di indirizzo e coordinamento della strategia editoriale.

La nota del gruppo di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio

Dal prossimo 9 settembre, Mario Orfeo sarà il “direttore Editoriale di Qn Media (già Editoriale Nazionale), il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Qn”, è quanto si legge in una nota del gruppo. “Nel nuovo ruolo, Mario Orfeo affiancherà l’editore, Leonardo Maria Del Vecchio, e l’amministratore delegato, nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo – prosegue il comunicato – Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio punta a ridisegnare il posizionamento dell’intero gruppo editoriale a partire dal nuovo Qn, in arrivo il prossimo autunno, che evolverà in una testata di opinione di fascia alta, autorevole, capace di parlare anche a un pubblico giovane, con un linguaggio contemporaneo”.

Leonardo Maria Del Vecchio alla celebrazione dei 70 anni de ‘Il Giorno’ (Foto di Marco Ottico/LaPresse)

“Agnese Pini è confermata Direttrice Responsabile delle testate del gruppo e contribuirà all’ambizioso progetto di rilancio del nuovo Qn: una testata completamente rinnovata, con una veste grafica ispirata ai principali quotidiani europei, un’impostazione orientata alla leggibilità e alla valorizzazione dei contenuti, e una piattaforma digitale riprogettata da zero insieme al prodotto cartaceo. Allo stesso tempo, la visione dell’editore si traduce in una nuova architettura del gruppo che punta a rendere ogni testata locale più identitaria e riconoscibile: ‘Il Resto del Carlino’, ‘La Nazione’ e ‘Il Giorno’ manterranno ciascuno il loro ruolo centrale nell’informazione regionale, rafforzando il radicamento nei rispettivi territori. Su questa base, i quotidiani saranno parte di un ecosistema editoriale digitale progettato per intercettare nuovi pubblici e nuovi ricavi. Un modello di integrazione multimediale nel quale identità, tecnologia, prodotto e raccolta pubblicitaria andranno a ridefinirsi in un contesto unitario. Mario Orfeo, 60 anni, è Direttore di Repubblica dal 2024, è l’unico giornalista nella storia della Rai ad aver diretto i tre principali telegiornali della tv di Stato (Tg1, Tg2, Tg3), di cui è stato Amministratore Delegato nella stagione 2017-2018. Prima ha diretto ‘Il Mattino’ e ‘Il Messaggero’”, conclude la nota.