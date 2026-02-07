ITabloid, il vicepresidente dell’Odg Lazio Rossi: “Congratulazioni per la nascita del nuovo periodico”

Il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Roberto Rossi, esprime vivo apprezzamento e sincere congratulazioni per la nascita di ITabloid, il nuovo periodico digitale promosso dall’Associazione Giornaliste Italiane, da oggi online. L’avvio di una nuova testata rappresenta sempre un momento significativo per il pluralismo dell’informazione e per il rafforzamento del dibattito pubblico. ITabloid si inserisce in questo contesto con una proposta editoriale che valorizza l’approfondimento, l’analisi e la qualità del racconto giornalistico. Particolare apprezzamento viene rivolto alla visione espressa dalla presidente dell’Associazione Giornaliste italiane, Paola Ferrazzoli, nonché a Mikaela Zanzi, direttore responsabile e a Elisabetta Mancini, direttore editoriale. Il vicepresidente Rossi augura alla nuova testata un percorso ricco di successi.